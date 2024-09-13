Врач Хаджиева перечислила главные причины синдрома внезапной детской смертности

Врач-педиатр Алена Хаджиева в беседе с RuNews24.ru рассказала про синдром внезапной детской смертности, а также назвала три главные причины такого исхода.

Заснул и не проснулся: такое чаще всего происходит с детьми от двух недель до одного года. Объяснений этому практически нет, что тревожит родителей, врачей и ученых. Несмотря на загадочность синдрома, удалось выяснить основные схожие моменты.

Например, риск синдрома выше у младенцев, которые спят на спине или животе, а также на мягкой поверхности. Однако эти мелочи еще не показатель. По словам врача Хаджиевой, в группе риска дети, рожденные раньше срока или с низкой массой тела.

Кроме того, асфиксия и гипоксия во время родов или после них влияют на кровообращение. Риски синдрома из-за этого растут, так как мозг не получает достаточно кислорода. Врожденные пороки и проблемы с нервной системой тоже повышают вероятность синдрома внезапной смерти.

«При синдроме внезапной детской смертности выделяют модель тройного риска. При сочетании этих факторов обычно и возникает синдром. Чаще всего это происходит в критический период развития ребенка от 1 до 4 месяцев — на этот возраст приходится порядка 90% смертей. Врачи и родители малыша могут повлиять на внешний фактор стресса ребенка. Это правильная гигиена сна, конечно же, соблюдение всех правильных привычек в окружении ребенка», — рассказывает педиатр Алена Хаджиева.

Новорожденные наиболее подвержены сепсису, пневмонии, менингиту, что также повышает риски внезапной смертности. На этот фактор влияют и генетические предрасположенности. Врач отметила, что ВМС провоцируют и пагубные привычки родителей, в том числе и если вред получается пассивный.

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