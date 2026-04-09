Магний и эндорфины в плитке: диетолог назвала неожиданный вечерний ритуал для крепкого сна

Фото: [Медиасток.рф]

Диетолог Андреа Клуселлас Тапиас заявила: темный шоколад помогает бороться с бессонницей. Главное — знать меру и сорт. Всего 30 граммов в вечернее время способны творить чудеса с нервной системой. Об этом сообщает HuffPost.

Секрет кроется в составе. В темном шоколаде (с содержанием какао от 60 процентов) много магния. Этот минерал расслабляет мышцы, регулирует температуру тела и успокаивает нервы. Кроме того, лакомство богато триптофаном — аминокислотой, из которой организм синтезирует серотонин, «гормон счастья». А уже из серотонина вырабатывается мелатонин — главный регулятор сна.

Тапиас советует дополнить вечерний ритуал травяным чаем. Вместе шоколад и теплый напиток снижают уровень стресса, который обычно накапливается за день. К тому же какао стимулирует выработку эндорфинов — нейромедиаторов, отвечающих за удовольствие и расслабление. В итоге вы быстрее засыпаете и спите глубже.

Однако диетолог предупреждает: речь идет именно о темном шоколаде. Молочный или белый не подойдут — в них мало магния и много сахара, который, наоборот, возбуждает нервную систему. Также не стоит съедать больше 30 граммов, иначе вместо пользы получите лишние калории.

