Врач Исаева рассказала, о чем говорит постоянная сонливость

Чувствовать усталость после тяжелого дня – это нормальная реакция организма. Но если после отдыха все равно клонит в сон, то Камила Исаева, терапевт и эксперт по воспитанию детей, рассказала о вероятных причинах такого состояния.

Проблема может крыться в разных заболеваниях, полный перечень которых написал портал «Дни.ру». Так, например, среди них стоит выделить анемию, сахарный диабет, гипотиреоз и различные дефициты в организме. Началось лечение, а сонливость никуда не ушла? Причину стоит поискать в принимаемых препаратах – они могут давать подобный побочный эффект.

А если заболеваний нет, то нужно обратить внимание в целом на образ жизни. Очень важно поддерживать физическую активность и придерживаться распорядка сна. Ну а потребляемая пища – основа всего, ведь именно она служит топливом для тела.