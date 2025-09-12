Врач из Балашихи признан лучшим в стране в номинации «Спасающий жизни»

Заведующий реанимационно-консультативным центром новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе Александр Поволоцкий удостоен высокой персональной награды на XIX Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Он признан лучшим в стране в номинации «Спасающий жизни».

Александр Поволоцкий – врач в третьем поколении. Его дедушка и бабушка были педиатрами, родители посвятили себя ветеринарии, а сам он специализируется на оказании экстренной помощи преждевременно рожденным младенцам. Благодаря работе его команды шанс на жизнь получают самые маленькие и уязвимые пациенты.



Балашиху также представили и в научной программе семинара. Делегация специалистов Московского областного перинатального центра во главе с главным врачом Ольгой Серовой подготовила 18 докладов, посвященных актуальным вопросам охраны здоровья женщин и новорожденных.