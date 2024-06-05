Врач из городского округа Реутов купил квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Анестезиолог-реаниматолог из подмосковного Реутова, приняв участие в региональной программе «Социальная ипотека», смог обосноваться в любимом районе Балашихи. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что Юрий Кулешов работает анестезиологом-реаниматологом в ГБУЗ МО «Центральная городская клиническая больница г. Реутов». Его рабочий стаж подходит к 12 годам. По словам обладателя сертификата, он мечтал о медицине с детства.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Юрий узнал из интернета. При выборе нового места жительства, семья Кулешовых решилась на переезд из Реутова в Балашиху.