Врач из Ленинского округа спасла женщину в ходе телемедицинской консультации

В пресс-службе главы муниципалитета рассказали о спасении женщины во время телемедицинской консультации.

Перенесшая ОРВИ 41-летняя жительница поселка Дрожжино Ленинского округа обратилась в Видновскую клиническую больницу, чтобы закрыть больничный лист дистанционно. Терапевт Южной поликлиники Зарема Тен во время общения с пациенткой заметила у нее признаки инсульта и сразу же приняла соответствующие меры для подтверждения диагноза.

Во время консультации врач, обратив внимание на нарушение речи, в режиме онлайн попросила женщину улыбнуться и поднять руки. Однако пациентка приподняла лишь одну из них и улыбнулась уголком рта. Кроме того, она проявляла дезориентацию и не отвечала на простые вопросы. Это указывало на возможное острое нарушение мозгового кровообращения.

Врач немедленно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила женщину в больницу. Обследование подтвердило подозрения терапевта, и благодаря своевременному вмешательству удалось избежать серьезных последствий инсульта. Теперь пациентка выписана и находится под наблюдением невролога.

Всего с начала текущего года более 180 человек закрыли листы нетрудоспособности с помощью телемедицинских консультаций. Об этом рассказали в пресс-службе Видновской клинической больницы.