Врач из Люберец приобрела собственное жилье в доме рядом с работой по «Социальной ипотеке»

Хадижат Абдуллаева, работающая врачом в городского округа Люберцы, благодаря программе «Социальная ипотека» смогла приобрести собственную квартиру в доме рядом с работой. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Хадижат работает врачом ультразвуковой диагностики в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Она рассказала, что выбрала профессию по примеру дедушки-врача. По словам обладательницы сертификата, в лечение людей он вкладывал всю душу. Она подчеркнула, что она счастлива видеть радость людей, когда они выздоравливают.

Примечательно, что о возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Абдуллаева узнала от коллег. Приняв участие в программе, она отмечает, что «Социальная ипотека» дает специалистам области дополнительные стимулы и открывает большие возможности.