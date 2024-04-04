Врач из Мытищ приобрела собственное жилье по программе «Социальная ипотека»

Рабочий стаж Ирины превышает уже 10 лет. Обладательница сертификата шутит, что увлеклась медициной, потому что сама в детстве часто болела. При этом ей очень нравится работать с детьми. Особенно радует, когда они идут на поправку, сразу становятся веселыми, активными.

Супруги Дроздовы долгое время снимали жилье. С рождением ребенка жилищный вопрос стал особенно актуален. О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Ирина узнала от коллег. Она признается, что это стало хорошей поддержкой для их семьи.