Врач из Мытищ приобрела собственное жилье по программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Ирина Дроздова, врач-оториноларинголог из городского округа Мытищи, благодаря участию в программе «Социальная ипотека» смогла приобрести собственное жилье. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Рабочий стаж Ирины превышает уже 10 лет. Обладательница сертификата шутит, что увлеклась медициной, потому что сама в детстве часто болела. При этом ей очень нравится работать с детьми. Особенно радует, когда они идут на поправку, сразу становятся веселыми, активными.
Супруги Дроздовы долгое время снимали жилье. С рождением ребенка жилищный вопрос стал особенно актуален. О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Ирина узнала от коллег. Она признается, что это стало хорошей поддержкой для их семьи.
«Выбрали двушку, небольшую с удобной планировкой. Сразу с ремонтом — заехали и живем. Очень хороший зеленый район, хорошие соседи. Недалеко от работы и одновременно рядом школа и садик», — говорит Ирина.