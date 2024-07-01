Врач из Наро-Фоминска купил квартиру для своей большой семьи по программе «Социальная ипотека»

Кардиолог Владислав Кузьмин из Наро-Фоминского городского округа благодаря участию в программе «Социальная ипотека» смог приобрести собственную квартиру для своей большой семьи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Владислав Кузьмин помогает самым маленьким пациентам. Он детский кардиолог в ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр». Сейчас стаж обладателя сертификата больше 10 лет. Начинал он еще в детстве, как вспоминает, спасать кошек, собак, птичек.

«Я работаю с новорожденными детьми. Это абсолютное чудо. Во взрослых людях много лишнего, наносного. Здесь же сама искренность, честность, милота», — говорит он.

У Кузьминых трое детей. На работе Владиславу предложили принять участие в «Социальной ипотеке», когда они с женой в третий раз готовились стать родителями. Они взяли четырехкомнатную квартиру в пятиэтажке. Очень душевный уютный район, все зелено вокруг. При этом инфраструктура на высоте — рядом детский сад и школа, много секций.