Врач из Одинцово приобрела собственную квартиру в муниципалитете по «Социальной ипотеке»

Врач ультразвуковой диагностики Дина Дашивец обосновалась в любимом районе Одинцовского городского округа благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Дина работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», а ее рабочий стаж подходит к 10 годам. Обладательница сертификата отмечает, что она — потомственный медработник, так как ее мама тоже врач.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Дина узнала от коллег. По ее словам, это стало хорошей поддержкой для их семьи. Ранее она с мужем и дочкой жили на съемной квартире в районе, где все очень удобно.