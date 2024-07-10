Врач из Орехово-Зуево разработала уникальную методику коррекции заикания

Логопед Ликино-Дулевского отделения реабилитации Вера Проханова разработала уникальную методику коррекции заикания и логоневроза. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орехово-Зуево.

Суть курса коррекции заключается в погружении ребенка в так называемый «словесный вакуум», чтобы изолировать его от лишней информации и контактов.

В течение первой недели общение ребенка вне центра сводится к минимуму. В ходе второй недели окружающие его люди должны говорить тихо и медленно. Третья неделя посвящена закреплению результата и практике общения.

Курс рассчитан на двадцать дней. После него ребенок три раза в течение года закрепляет результат в рамках мини-курсов.