Врач из подмосковного Подольска получила престижную федеральную премию

Победитель был определен в ходе открытого голосования на специальной страничке в сети интернет. По статистике, каждый год в Подольске появляются на свет более трех тысяч младенцев. Первый врач, который следит за их развитием, - это неонатолог. Он также дает советы мамам, помогает им освоиться с кормлением и другими важными навыками. Наблюдение за ребенком длится целый год. Если потребуется, неонатолог сделает диагностику, лечение, профилактику или переведет малыша на второй этап выхаживания в роддоме.

Марина Гладкова гордится высокой оценкой своего труда и, как она справедливо отмечает, почетная премия всероссийского масштаба стала итогом слаженной работы всего коллектива профессионалов своего дела.

Премией «Первые лица», напомним, специалисты перинатальной медицины награждаются уже десять лет. Учредителем выступили общественная организация «Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины» и некоммерческое партнерство «Общество по развитию Медицины и Здравоохранения».