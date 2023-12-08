Врач из Пушкинской больницы создает летающие торты

Сотрудница больницы Городского округа Пушкинский имени профессора В.Н. Рязанова Надежда Платонова не только хороший врач, но и талантливый кондитер. Недавно медик приняла участие в шоу «Король десертов» на телеканале «Пятница».

«Вкусным» хобби она занялась семь лет назад, когда ушла в декрет во второй раз. Тогда у нее появилось свободное время для этого увлечения, в том числе и готовки десертов. За несколько лет Надежда научилась делать не только классику, но и торты, которые «падают» или «летают».

Четыре года назад медик из Городского округа Пушкинский впервые приняла участие в конкурсе для кондитеров международного уровня. Тогда ее работа взяла приз зрительских симпатий. После Надежда снялась в нашумевшем шоу «Кондитер», где в финале создавала торт для исполнителя Сергея Жукова.

Теперь женщина не только помогает пациентам больницы, но и дарит позитивные эмоции своими десертами на разных праздниках.