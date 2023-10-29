Врач Конев рассказал о том, как предотвратить инсульт в молодом возрасте

Как пишет RT , ссылаясь на слова специалиста, причинами возникновения такого недуга могут стать неправильное питание и низкая физическая активность. Также кардиолог Юрий Конев заявил, что помимо прочего есть возможность генетической предрасположенности к инсульту.

Так, например, повышенная свертываемость крови, либо же склонность к изменению мышечного тонуса могут проявиться в молодом возрасте как раз из-за отсутствия в жизни физической активности.

Чтобы не допустить развитие инсульта в более ранние сроки, стоит рационально подходить к питанию, заниматься спортом, соблюдать режим сна, а также не пренебрегать регулярными медицинскими обследованиями. К тому же нужно самостоятельно следить за своими физическими параметрами. Например, измерение давления не займет много времени.