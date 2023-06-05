Врач Кривошеева предупредила о вероятной опасности обезжиренных продуктов
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По словам врача-эндокринолога Анны Кривошеевой, обезжиренные продукты в реальности могут быть опасны, поэтому увлекаться ими не следует. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что производители обезжиренных продуктов нередко применяют большой объем добавок, приносящих вред организму. Это касается сахара, ароматизаторов, загустителей, усилителей вкуса и красителей.
Медик также уточнила, что полностью отказываться от жиров не следует, поскольку они оказывают влияние на нормальную работу многих органов. Однако стоит употреблять в пищу именно полезные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и жирных сортах рыбы.
Кривошеева уточнила, что при употреблении обезжиренной пищи следует проверить ее состав на отсутствие сахара и добавок.