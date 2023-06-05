Врач Кривошеева предупредила о вероятной опасности обезжиренных продуктов

По словам врача-эндокринолога Анны Кривошеевой, обезжиренные продукты в реальности могут быть опасны, поэтому увлекаться ими не следует. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что производители обезжиренных продуктов нередко применяют большой объем добавок, приносящих вред организму. Это касается сахара, ароматизаторов, загустителей, усилителей вкуса и красителей.

Медик также уточнила, что полностью отказываться от жиров не следует, поскольку они оказывают влияние на нормальную работу многих органов. Однако стоит употреблять в пищу именно полезные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и жирных сортах рыбы.

Кривошеева уточнила, что при употреблении обезжиренной пищи следует проверить ее состав на отсутствие сахара и добавок.