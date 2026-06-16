Врач Кукадиа предупредил, что утренний кофе может нарушить ночной сон из-за долгого переваривания

По словам Кукадиа, от кофе стоит отказаться при нарушениях сна, повышенной тревожности или учащенном сердцебиении. Он посоветовал при наличии хотя бы одного из этих симптомов сократить количество выпиваемого кофе, а в идеале — прекратить пить его полностью. Врач отметил, что кофе переваривается долго, и время его употребления может не иметь значения для организма. Утренняя чашка кофе, скорее всего, все еще будет в теле, когда человек попытается лечь спать вечером, что значительно снизит качество сна.