Врач Куреков рассказал о признаках развития деменции и ее лечении

По словам специалиста, который поделился информацией с RT , деменция возникает при проблемах с сосудами, опухоли и черепно-мозговой травме. Важно вовремя обратить внимание на признаки развития заболевания.

Врач-психиатр Игорь Куреков является наркологом психиатрической клиники и кандидатом медицинских наук. Он рассказал о том, что деменция – это приобретенная форма слабоумия, вызванная органическим поражением головного мозга. Ее признаками считаются забывчивость, дезориентированность, ложные воспоминания, усталость, нарушение сна и многое другое.

Однако первое неочевидное, что может сигнализировать о болезни, так это запоры, изменения личности, проблемы с произношением и организованностью.

Если нервные клетки необратимо погибают, то врач способен лишь замедлить этот процесс. Ну а в случае дефицита витаминов или травмы головы обратить его вполне возможно.