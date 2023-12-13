Врач Лапа рассказала о мерах, которые помогут не заразиться пневмонией и коклюшем

Правила защиты от сезонных и иных вирусов стандартные: носить маску, тщательно мыть руки, не контактировать с зараженными. Врач Людмила Лапа в беседе с RT отметила, что людные места самые небезопасные с точки зрения распространения инфекций.

«Сейчас основным рассадником является метро. Нужна культура поведения человека: масочный режим, чтобы не заражать окружающих, и если точно знаем, что заболел, сразу отправляемся в поликлинику», — посоветовала специалист.

Лапа также объяснила, что в некоторых школах могут вводить карантин по классам, в которых дети заражаются коклюшем и другими инфекциями. Это нужно для предотвращения передачи заболевания.

Коклюш — воздушно-капельная бактериальная инфекция, которая сопровождается спазмами при кашле, болью в горле, слабостью. Особенно опасно это заболевание для маленьких детей, не достигших трехлетнего возраста. Легче поддается лечению у взрослых.