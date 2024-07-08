Врач Лебедев связал появление сухости кожи с дефицитом витамина В2

Врач Михаил Лебедев в беседе с «Газетой.ру» рассказал, как нехватка витамина B2 сказывается на здоровье человека, и в каких продуктах можно найти важных элемент.

Дефицит витамина B2 чаще встречается у людей с эндокринными заболеваниями. Встретить у здоровых людей с полноценным питанием можно редко. Сама ситуация с длительной нехваткой элемента опасна, так как ведет к судорогам, парестезии, слабости и боли в мышцах, поражениям кожи.

«Гиповитаминоз рибофлавина – явление достаточно редкое, однако он встречается у пациентов с болезнями эндокринной системы. При этом могут отмечаться следующие симптомы: поражения кожи, образование корок на губах, выпадение волос, язвочки на слизистой оболочке глаз. В группу риска также входят люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения», – рассказал специалист.

Заветный витамин группы B можно получить из молочных продуктов, таких как сыр и творог. Также содержится элемент в грибах, рыбе, говяжьей печени, рисе, гречке, мясе птиц, дрожжах, капусте.

Ранее сообщалось, что мытищинские хирурги спасли пожилую женщину от ампутации ноги.