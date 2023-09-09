Врач Лебедева назвала манную кашу самой вредной из всех

Многие из нас, думая о детстве, вспоминают манную кашу, которой кормили родители и бабушки с дедушками. Однако, как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , не все так просто с блюдом, что довольно долго считалось полезным для здоровья.

Дело в том, что манная каша является продуктом с низкой пищевой ценностью из-за отсутствия клетчатки и витаминов. Ее популярность объяснима тем, что раньше не было такого широкого выбора сбалансированных смесей для детского питания, и манная каша часто использовалась вместо них.

Сама крупа является побочным продуктом от производства пшеничной муки, как подчеркнула гастроэнтеролог. Большая часть манки состоит из быстрых углеводов. Это делает ее менее полезной, особенно для людей, страдающих от непереносимости глютена или аутоиммунных заболеваний.

Вместо этой каши кардиологи рекомендуют обращать внимание на другие, такие как овсянка, пшенка и гречка. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, а также поддерживают здоровье сердца и сосудов. Кроме того, кардиологи советуют не добавлять масло и соль в готовое блюдо.

Важно помнить, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Манная каша не является полностью вредной, но есть и более полезные альтернативы.