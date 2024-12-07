Врач Лепилова объяснила опасность переохлаждения ног

Врач-невролог Полина Лепилова в беседе с URA.RU рассказала, почему опасно переохлаждать организм, а в особенности ноги.

Как напомнила специалист, переохлаждение ног ведет к заболеваниям. Из-за длительного нахождения на улице в мороз слабеет иммунитет, организм легче заражается вирусами. Кроме того, даже небольшие, но регулярные переохлаждения ног могут привести к серьезному обморожению пальцев.

«Кроме того, длительное переохлаждение может приводить к обморожению пальцев ног, стоп и голеней, что чревато нарушением кровообращения и повреждением кожных покровов», — рассказала Лепилова URA.RU.

Лепилова отметила, что одеваться зимой рекомендуется строго по погоде, а обувь выбирать посвободнее, чтобы она не сковывала движений. Для холодов идеально, если внутренняя поверхность обуви будет оборудована меховой подкладкой.

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