Врач Лесков предупредил о мигренях и отеках из-за автомобильных ароматизаторов

Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с «Газетой.ру» рассказал о негативном влиянии ароматизаторов в машинах на здоровье водителей, особенно, если освежители имеют резкий запах.

Химические запахи, которые человек вдыхает на регулярной основе, являются резким раздражителем для слизистых и может вызвать неприятные реакции. Таким образом организм пытается защититься. Часто ароматизаторы приводят к головным болями и мигреням, раздражают обонятельные рецепторы и вызывают отек носа. Все это влияет на кровоток в венозном сплетении основания черепа: поток замедляется, вызывая общую «заторможенность».

«В итоге мы начинаем испытывать боль в одной части лица — гемикранию, от которой страдал Понтий Пилат в романе «Мастер и Маргарита». Также может начать болеть вся голова, в частности, лобная и теменная части. Избавиться от подобной мигрени редко помогает даже обезболивающее», — предупредил врач.

Отказаться от освежителей стоит водителям, которые проводят слишком много времени за рулем. Лесков советует с умом выбирать ароматизаторы, предпочитая более экологичные варианты или те, что без резкого запаха. Важно также часто проветривать машину, тогда необходимость перебивать запахи исчезнет.

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