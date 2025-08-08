Врач лишилась права лечить из-за «бизнеса» внутри больницы

В Кемерово вынесен приговор офтальмологу, превратившему медицинскую практику в незаконный бизнес. Об этом сообщает sibdepo.ru.

Врач из поликлиники № 2 на станции Топки систематически выписывала фиктивные справки о нетрудоспособности, получая за это взятки в размере 55 и 25 тысяч рублей. Расследование Западно-Сибирской транспортной прокуратуры установило, что медик оформляла медицинские документы без осмотра пациентов.

В деле врача фигурируют сразу три статьи УК РФ — от коммерческого подкупа до служебного подлога. Суд назначил наказание: 5 лет 8 месяцев условно с 4-летним испытательным сроком, штраф 200 тысяч рублей и запрет на врачебную деятельность в течение двух лет. Все незаконно полученные деньги конфискованы в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Воронеже осудили мужчину за насилие над дочерьми.