Врач Лычагин посоветовал водителям отказаться от опасных узких штанов
Фото: [pexels.com /Adelina Gridina]
Врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин в беседе с «Газетой.ру» дал несколько советов для мужчин-водителей. Он объяснил, почему не вся одежда подходит для управления транспорта.
По словам Лычагина, водителям стоит отказаться от утягивающих штанов, узких джинсов и аналогичного нижнего белья. Не стоит носить синтетику и любое белье из недышащих материалов. Причин для отказа от такой одежды много.
Врач напомнил, что узкие джинсы могут затормаживать движения, а в перспективе привести к бесплодию. Синтетика нарушает терморегуляцию, что также негативно сказывается на репродуктивном здоровье. Постепенно невинное предпочтение в одежде вызывает ухудшение сперматогенеза.
«Мужчины, которые надевают обтягивающую одежду и долго сидят за рулем, находятся в зоне повышенного риска. Помимо нарушения терморегуляции, происходит застой кровоснабжения в области малого таза, в результате чего у автомобилиста может развиться бесплодие», — предупредил врач.
Особенно рискуют те, кто находится за рулем часами в одном положении. Выбирать нужно исключительно удобную одежду из дышащих материалов, или хотя бы не носить ее каждый день при управлении ТС.
Ранее сообщалось, что врач рассказала, какие признаки говорят о нехватке витаминов.