Врач Лычагин посоветовал водителям отказаться от опасных узких штанов

Врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин в беседе с «Газетой.ру» дал несколько советов для мужчин-водителей. Он объяснил, почему не вся одежда подходит для управления транспорта.

По словам Лычагина, водителям стоит отказаться от утягивающих штанов, узких джинсов и аналогичного нижнего белья. Не стоит носить синтетику и любое белье из недышащих материалов. Причин для отказа от такой одежды много.

Врач напомнил, что узкие джинсы могут затормаживать движения, а в перспективе привести к бесплодию. Синтетика нарушает терморегуляцию, что также негативно сказывается на репродуктивном здоровье. Постепенно невинное предпочтение в одежде вызывает ухудшение сперматогенеза.

«Мужчины, которые надевают обтягивающую одежду и долго сидят за рулем, находятся в зоне повышенного риска. Помимо нарушения терморегуляции, происходит застой кровоснабжения в области малого таза, в результате чего у автомобилиста может развиться бесплодие», — предупредил врач.

Особенно рискуют те, кто находится за рулем часами в одном положении. Выбирать нужно исключительно удобную одежду из дышащих материалов, или хотя бы не носить ее каждый день при управлении ТС.

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