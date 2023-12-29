Врач Мелехова объяснила, как селедка под шубой «убивает» зубы

Трудно представить новогодний стол в России без оливье и селедки под шубой. Однако врачи с опаской относятся к этим блюдам, и дело не только в обилии майонеза. Особенно осторожными следует быть именно с рыбным салатом. Стоматолог Вероника Мелехова объяснила, что не так с популярным сочетанием продуктов.

Именно рыба в селедке под шубой представляет опасность для десен и зубов. Как напомнила врач в беседе с сайтом aif.ru, все дело в костях, которые могут неожиданно впиться в самые укромные места ротовой полости. При неудачном «ранении» можно в дальнейшем занести инфекцию и получить воспаление.

Опасаться также стоит и лука, который выделяет активные компоненты и может обжечь чувствительные слизистые.

Отдельно врач отметила и майонез, который не только вреден для фигуры, но и негативно отражается на зубах. Популярный соус – это быстро усваиваемые углеводы, которые при расщеплении провоцируют появление множества органических кислот. Они несут разрушительные последствия для зубного ряда. Например, это ускоряет появление камня и кариеса.

Свекла, хотя и считается полезным овощем, для зубов она представляет вред. Как минимум пострадает эстетическая часть: красящие пигменты могут сильно осесть на зубах и въесться в эмаль.

Стоит заранее защитить свои зубы и быть готовым в неожиданным «сюрпризам» после любимых новогодних блюд.