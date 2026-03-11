Врач-миллиардер: глава сети «Мать и дитя» сколотил состояние в $1,3 млрд

Согласно подсчетам Forbes, капитал Марка Курцера, руководящего крупным медицинским холдингом «МД Медикал Груп» (работающим под брендом «Мать и дитя»), преодолел отметку в $1,3 миллиарда.

Аналитики издания связывают это с уверенным ростом котировок компании: за последние 12 месяцев стоимость ее акций на Московской бирже поднялась почти на 45%, достигнув 1475 рублей за бумагу. На данный момент принадлежащий Курцеру пакет акций оценивается в 5,2 млрд рублей, что эквивалентно 975 млн долларов. Кроме того, журнал подсчитал, что с 2013 года предприниматель получил от компании дивидендов примерно на 18,8 млрд рублей (без вычета налогов).

Помимо основного бизнеса, Курцер активно вкладывает средства в перспективные направления индустрии здоровья. В число его инвестиций входят: биотехнологическая компания «АйВиФарма» (разработка препаратов для репродуктивной сферы), телемедицинский сервис «Доктис», а также лаборатория «Эвоген», работающая в области медицинской генетики.

Редакция Forbes подчеркивает уникальность этого успеха: Курцер стал первым российским миллиардером, заработавшим состояние в сфере медицины. Ранее в рейтинге издании фигурировали только владельцы фармацевтических производств (Виктор Харитонин, Егор Кульков и Викрам Пуния) и основатели компаний-дистрибьюторов лекарств (Вадим Якунин, Алексей Репик и Эдуард Нетылько).

