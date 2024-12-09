Врач Мирзабекян рассказал про два метода «цыганского» гипноза

Врач-психиатр Рафаэль Мирзабекян в беседе с «Газетой.Ru» рассказал про популярные у мошенников методы гипноза, которые в народе называют «цыганскими».

По словам специалиста, одним из популярных и чаще рабочих методов можно считать эриксоновский гипноз. Неклассический способ предполагает отзеркаливание: психотерапевт подстраивается под состояние пациента, вызывает у него определенные образы и ощущения Происходит установление доверия неосознанно благодаря ненавязчивым повторениям движений. Плюс к этому, специалист задает наводящие вопросы, держит по-особенному голос и понемногу погружает человека в трансовое состояние. Практика эриксоновского гипноза полезна для лечения фобий.

Однако чаще мошенники действуют по другому методу, который предполагает постепенно или даже резкое погружение в бурю эмоций.

«Еще они могут применять императивный или эмоционально-стрессовый гипноз. У нас работала медсестра, которая столкнулась с таким гипнозом. Однажды рядом с ней остановилась машина, из которой выскочила женщина-цыганка. Она начала кричать: «Вижу, вижу у вас дома гроб!» Она запугивала медсестру, говоря, что та скоро погибнет, если немедленно не сядет в машину. Все закончилось хорошо, но иногда люди поддаются такому воздействию и делают то, что им говорят», — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что нейросеть может спасти людей от телефонных мошенников, аварий и внезапных заболеваний.