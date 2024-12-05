Футуролог Кононов считает, что нейросеть способна спасти людей от телефонных мошенников, аварий и внезапных заболеваний

На сегодняшний день ИИ и нейросети – это ключевой тренд технологического развития, который внедряют практически во все продукты на рынке. По словам футуролога Александра Кононова, ИИ в ближайшем будущем наполнит все сферы жизни человека, сделав ее более комфортной и удобной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что уже сегодня заметно, что нейросети помогают бороться с телефонными мошенниками, звонки от которых распознаются и блокируются. Это наиболее наглядный пример, который сегодня регулярно нас сопровождает. Также он вовсю используется блогерами, дизайнерами, кинематографистами.

По мнению эксперта, наибольший «взрыв» технологий ИИ случится в ближайшие годы, когда в мире появятся человекоподобные роботы-помощники. Помимо этого, он станет проникать в личные автомобили, где будет помогать обеспечивать большую безопасность при движении, появятся беспилотные машины, полностью управляемые нейросетями. Большой прогресс с использованием ИИ также ожидается и в медицине.

Он подчеркнул, что будущее, которое человечеству обещает приход ИИ, наступает уже сегодня. Происходит это постепенно, медленными шагами, тем не менее наглядно заметить это люди могут уже сейчас: в кино, в новых смартфонах, в IT-продуктах и прочем.

Ранее он перечислил принципы необходимости развития нейросетей для человечества.