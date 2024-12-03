Врач Морозов: сырые орехи кешью опасны для здоровья из-за токсичного вещества

Врач-диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Сергей Морозов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему желательно жарить кешью перед употреблением.

Сырые растительные продукты, как правило, полезнее для здоровья. Это относится и к ореху кешью, где множество белка, витаминов, Омега-3 и Омега-6, а также волокон. Однако врач предостерег от употребления кешью в сыром виде из-за токсичного вещества урушиола. Оно может вызвать сильные аллергические реакции. В природе вещество выделяется из кешью специально, чтобы его не ели животные и насекомые.

Избежать неприятных реакций поможет термическая обработка, то есть, обжаривание.

«Жареные кешью имеют более выраженный вкус, но часть полезных веществ теряется при приготовлении. Поэтому лучше сильно их не обжаривать, а лишь хорошо прогреть на сковородке, чтобы избавиться от вредного для человека вещества», — отметил врач.

Специалист напомнил, что нежелательно употреблять орехи при непереносимости, особенно кешью. Люди с сильной аллергией могут получить отеки, затрудненное дыхание, сыпь и даже дойти до летального исхода.

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