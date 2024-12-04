Врач Морозова рассказала о способах избавления от отеков

Эксперт по возрастной физиологии и естественному восстановлению внешности Маргарита Морозова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как избавиться от отеков и застоев воды в организме.

Небольшие утренние отеки относятся к норме, но если они держатся постоянно, скорее всего, в организме скопилось слишком много жидкости. Она застревает в межтканевом пространстве, откуда убрать накопления труднее. В случае с лицом не помогут даже массажи.

Решать проблему отеков нужно начинать отнюдь не с лица: главное наладить дренаж всего тела. Напряжение снимается в первую очередь с грудобрюшной диафрагмы тела, а также работать над снижением уровня стресса. Поможет самомассаж с легким запусканием пальцев под ребра.

Также важно работать с дыханием. Для этого ложатся на спину, сгибают ноги в коленях, а на живот кладут увесистую книгу. В течение пяти минут нужно спокойно и размеренно дышать.

Третьим советом стало повышение физической активности. Важно уделять время нагрузке, ходить в спортзал, делать упражнения: подойдет что угодно, даже простые пешие прогулки.

По словам врача, нужно снизить количество быстрых углеводов и соленой пищи в рационе. Воду пить нужно в нормальном количестве, но не переусердствовать, а также не «надуваться» на ночь.

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