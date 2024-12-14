Врач назвал категории россиянок, которым легче похудеть после родов

Главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, кому легче всего сбросить лишний вес после родов.

По словам врача, похудеть легче всего россиянкам, которые не набирали критично много веса во время вынашивания плода. Он отметил, что избавление от избыточного веса после родов прямо пропорциональна его набору во время беременности.

Также Тютюнник отметил, что сложнее скинуть лишние килограммы при эндокринных нарушениях в виде гестационного сахарного диабета, с которым сталкивается достаточное количество женщин.

Врач в том числе напомнил, что легче худеть после беременности, если в это время выполнялись физические упражнения. Они помогают тонусу мышц, а также не позволяют набирать слишком много лишних килограммов. Специалист напомнил, по каким принципам можно рассчитывать вес.

«В основе всех этих рекомендаций – исходный индекс массы тела женщины до беременности. Например, при недостаточном показателе может быть рекомендован набор веса 12,5-18 кг за всю беременность. А при нормальной массе тела – 11,5-16 кг», – отметил профессор.

Подобрать нагрузку и рассчитать норму веса в период беременности можно со своим лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что специалист рассказал о снижении веса с помощью секса.