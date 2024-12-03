Специалист Суслов рассказал о снижении веса с помощью секса

Сексолог клиники Илья Суслов рассказал в беседе с «Газетой.Ru» , можно ли с помощью полового акта сбросить достаточно килокалорий, чтобы добиться похудения.

Как отметил эксперт, сбросить вес при помощи секса сложно, так как один половой акт помогает сбросить всего 85 килокалорий. Этого недостаточно для значительного похудения, однако является хорошей поддержкой работы мышц и суставов. В целом, даже при активной интимной близости сбросить реально максимум 210 килокалорий.

«Тем не менее даже такая физическая активность положительно влияет на состояние организма, так как в процессе улучшается кровообращение, человек чувствует прилив сил. Есть исследования, доказывающие, что у любителей активной сексуальной жизни велики шансы дожить до преклонного возраста — они лучше справляются со стрессом и лучше работает иммунная система», — отметил специалист.

По словам врача, секс даже раз в неделю снижает риск преждевременной смерти почти в два раза, а любители близости живут дольше и выглядят моложе сверстников, которые не так часто вступают в связь. Кроме того, интимная связь помогает крепче спать и меньше нервничать за счет положительного влияния на психику.

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