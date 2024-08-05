Врач назвал продукты, отказ от которых может вызвать неприятные последствия

Когда человек ограничивает себя во вредной пище, то у него может появиться раздражительность и тревога. Продукты, отказ от которых приходит к плохому настроению, перечислил врач Олег Гладышев, о чем написала «Газета.ру».

Врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Олег Гладышев заявил, что отказ от продуктов, вызывающих пищевую зависимость, может привести к ряду неприятных симптомов, например, к агрессии или слезливости.

Это происходит из-за того, что они воздействуют на рецепторы в нервной системе, отвечающие за хорошее настроение. Чаще всего пищевая зависимость возникает от употребления сладкого и мучного (такие продукты содержат быстрые углеводы).

Побороть пищевую зависимость можно, если переключить внимание на более полезные виды деятельности (занятия спортом или новое хобби). Обращение к психологу и диетологу также поможет в решении этой проблемы.

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