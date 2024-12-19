Врач назвала неожиданную причину возникновения перхоти

Врач-дерматолог Екатерина Каминская рассказала «Газете.Ru» , что чаще всего вызывает перхоть на коже головы.

Перхоть появляется как от несоблюдения базовой гигиены, так и от чрезмерного мытья. Кожный секрет на голове копится из-за дрожжей Malassezia в микробиоме кожи, которые провоцирует отшелушивания и неприятные белые точки.

Также перхоть появляется от неправильного питания, обилия сладкого, трасжиров и пищи, которая способна вызвать в организме воспаление. Активнее выработка кожного сала происходит также при постоянном стрессе.

«Средства для укладки, содержащие спирт, могут иссушать кожу головы. Если наносить бальзамы и маски на корни волос, можно спровоцировать повышенную сальность кожи головы», — объяснила Каминская.

Помогает от перхоти восстановление своего эмоционального состояния, правильное питание и качественная уходовая косметика. Например, шампуни с пиритионом цинка и кетоконазолом. Также хорошо действует масло чайного дерева и средства на основе салициловой кислоты. Также можно обратиться к специалистам за профессиональным пилингом головы.

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