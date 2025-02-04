Врач назвала причины подростковой алопеции в США и России

Подростки все чаще стали обращаться к трихологам с алопецией. Врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с gazetametro.ru рассказала, с чем связано столь раннее облысение.

Причины выпадения волос могут быть аутоиммунными, инфекционными, гормональными или травматическими. Чаще всего алопеция возникает при нарушениях щитовидной железы и гормонального фона. Подростки же сталкиваются с этим не только по причинам перестройки, но и из-за бед с надпочечниками.

«Такая проблема никак не привязана к определенному возрасту. Чаще всего ей страдают люди старше 18 лет. У подростков алопецию в подавляющем большинстве случаев вызывают проблемы с работой надпочечников», — отметила врач.

Юлия Галлямова рассказала, что самой распространенной болезнью кожи головы является андрогенная алопеция.

Врач-трихолог Анастасия Мареева добавила, что причиной подросткового облысения может быть ожирение. Волосы лезут из-за избытка насыщенных жиров и сахара в еде. Президент Союза трихологов России добавил в беседе с Metro, что также на состояние волос и их выпадение влияет стресс.

Напомним, что на подростковую алопецию пожаловались подростки из США и России, а специалисты отметили, что молодые пациенты стали чаще обращаться с такой проблемой.

Ранее сообщалось, что трихолог назвала причину массового облысения подростков в России.