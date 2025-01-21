Трихолог Нагайцева назвала причину массового облысения подростков в России

Подростки в нашей стране начали массово лысеть. За последний год количество пациентов с алопецией в возрасте 15–16 лет увеличилось в четыре раза. Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что является причиной раннего облысения среди школьников. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, количество молодых пациентов с андрогенной алопецией в России увеличивается на протяжении последних нескольких лет. Так, они все чаще стали появляться после коронавируса, примерно с 2020 года.

Медик пояснила, что заболевание помолодело из-за совокупности факторов – стрессов, неправильного питания, генетики. Так, в период подготовки к ОГЭ или ЕГЭ дети отмечают усиленное выпадение волос, поскольку подготовка к экзаменам является серьезной нагрузкой для организма, которая вполне способна спровоцировать андрогенную алопецию. Кроме того, немаловажную роль играет и питание: избыток сахаров, углеводов в рационе питания приводит к инсулинорезистентности, становясь дополнительным фактором андрогенной алопеции.

По ее мнению, не следует исключать наследственный фактор, поскольку в основе заболевания лежит индивидуальная чувствительность рецепторов волосяного фолликула к гормону дигидротестостерона.

Ранее сообщалось, что российские подростки все чаще обращаются к врачам с жалобами на проблемы с волосами.