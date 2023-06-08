Врач назвала соусы, которые портят фигуру и здоровье

По мнению врача-гастроэнтеролога из Лаборатории «Гемотест», самыми вредными можно назвать кетчуп, майонез и горчицу. Несмотря на их вкус, в них содержится большое количество сахара и калорий. Заявление кандидата медицинских наук, Екатерины Кашух, передает «Газета.ру»

Все три соуса оказывают негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. Первый из них – майонез, в котором содержится примерно 600 ккал на 100 гр. Кашух порекомендовала заменить магазинный соус домашним, если от него совсем сложно отказаться.

Очень много сахара в кетчупе, а также красителей и консервантов. Его не стоит употреблять людям, у которых есть проблемы с углеводным обменом. А горчица, хоть и низкокалорийная, но тоже вредная, особенно для больных язвами и гастритом.