Врач Неронов предупредил об опасности уличной еды и воды из-под крана в отпуске

Доктор медицинских наук, инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с « Лентой.ру » объяснил, почему в отпуске часто развиваются острые кишечные инфекции, и назвал главные источники «диареи путешественника».

По словам врача, в большинстве случаев причиной становятся бактерии, вирусы или простейшие, которые попадают в организм с водой, льдом, плохо вымытыми овощами и фруктами, уличной едой или блюдами, долго стоявшими без охлаждения. Риск многократно возрастает, если человек на отдыхе ест в сомнительных заведениях, пьёт воду из-под крана, использует лёд неизвестного происхождения или пренебрегает гигиеной рук. Неронов подчеркнул, что такая проблема может возникнуть даже у людей без хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Чтобы снизить риск, специалист рекомендовал пить только бутилированную или кипячёную воду и использовать её для чистки зубов, мытья фруктов и приготовления напитков. Также он посоветовал выбирать горячие блюда, прошедшие тщательную термическую обработку, и отдавать предпочтение свежеприготовленной пище, избегая уличных соков, сырых салатов и нарезанных фруктов.

Не менее важна личная гигиена, добавил инфекционист. Он напомнил, что руки нужно мыть перед едой, после туалета и после контакта с деньгами, поручнями и дверными ручками. Если воды и мыла нет, следует использовать антисептик — особенно в дороге, в аэропортах, на вокзалах и в местах массового скопления людей.