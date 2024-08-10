Врач объяснил, какое нижнее белье может навредить мужскому здоровью

Важно обращать внимание на ткань и посадку при покупке, о чем рассказал «Газете.Ru» врач-уролог сети клиник «Клиника Фомина» Артем Локтев. По словам эксперта, слишком тесное белье может вызвать раздражение на коже, а также увеличить риск развития варикоцеле (расширение вен в мошонке).

Неподходящая ткань (к примеру, полиэстер и нейлон) тоже провоцирует появление различных болезней. Синтетические материалы почти не пропускают воздух и плохо впитывают влагу. Так создаются благоприятные условия для размножения грибков и бактерий.

В целях поддержания здоровья мужчинам рекомендуется носить нижнее белье из качественных и натуральных материалов без вредных красителей (ткань хлопок или бамбук). Также необходимо, чтобы оно было удобным. Белье не должно препятствовать нормальному процессу кровообращения.

Ранее эндокринолог Фомин пояснил важность выработки тестостерона у мужчин после 35 лет. Он играет важную роль в психическом и физическом здоровье, как отметил эксперт.