Врач объяснил, какую опасность таит в себе замена обычных сигарет электронными

По словам специалиста, зависимость возникает у людей как от обычных, так и от электронных сигарет. Не важно, как именно табак попал в организм. В любом случае у человека фиксируется психическое и поведенческое расстройство.

Согласно даже проведенным исследованиям, одни и те же болезни возникают при употреблении всей никотиносодержащей продукции. И даже если от сигарет избавиться получится, то может появиться другая вредная привычка. Ведь «вейпер» способен поглотить за одну сессию больше дыма, чем потребитель обычных сигарет.

Конечно, многих привлекает самый разнообразный выбор вкусов «электронок». Но ароматизаторы, входящие в их состав, не менее опасны. Например, они могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием.