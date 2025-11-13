Специалист по лечению бессонницы доктор Дэвид Гарли предупредил о вреде методик, обещающих «мгновенное» засыпание. Как сообщает Daily Mail, врач назвал такие подходы мифом и пояснил, что естественный процесс засыпания у здорового человека занимает около 20 минут, пишет МК .

По словам Гарли, если человек засыпает буквально через несколько минут, это может указывать не на крепкое здоровье, а на переутомление. Подобное состояние возникает, когда организм испытывает дефицит отдыха и накопление аденозина — вещества, отвечающего за сонливость.

Сомнолог отметил, что популярные техники, обещающие «заснуть за 2 минуты», нередко оказываются не только бесполезными, но и вредными. Они создают у людей ложные ожидания и усиливают тревожность, что приводит к хронической бессоннице.

«Если долго не получается заснуть — не стоит заставлять себя. Лучше просто позволить организму бодрствовать, пока сон не наступит естественно», — посоветовал врач.

Доктор Гарли также отметил, что иногда людям с бессонницей помогает парадоксальный метод — временно сокращение сна. Он рекомендует ложиться на два часа позже и вставать на два часа раньше, чтобы сбалансировать биоритмы и повысить эффективность сна.

Ранее она раскрыла, почему после дневного сна кружится голова и как избежать «эффекта разбитости».