Психолог заподозрил у беглой Пугачевой глубокую депрессию

Известный психолог Сергей Ланг в интервью aif.ru заявил о серьезных психологических проблемах Аллы Пугачевой. Поводом для такого вывода стала странная реакция певицы на поздравление с днем рождения от поэта Ильи Резника.

Эксперт утверждает, что артистка находится в состоянии глубокой депрессии после отъезда из России. По его словам, она сама загнала себя в ловушку. Ланг напомнил, что примадонна продолжает смотреть, как работают другие звезды, но творческая жизнь словно проходит мимо нее. По мнению психолога, ситуация будет только ухудшаться, поскольку возвращение в Россию для певицы невозможно.

Специалист объяснил, что публичные люди особенно тяжело переживают потерю зрительского внимания. Ланг не исключил, у Аллы Борисовны глубокая депрессия.

«Алла Пугачева, естественно, тоже испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией», — объяснил Ланг.

Психолог подчеркнул, что вынужденное затворничество особенно разрушительно для людей, десятилетиями находившихся в центре внимания.

Напомним, что певица оскорбила Илью Резника, который поздравил ее с днем рождения. По мнению психолога, это говорит о большой напряженности психики.

Ранее сообщалось, что особняк Аллы Пугачевой в Солнечногорске Московской области сдают в аренду за 8,4 млн рублей в год.