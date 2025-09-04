Врач объяснила, как часто россиянам нужно заниматься сексом

Врач уролог-гинеколог Виктория Юдина в беседе с MK.Ru рассказала , как часто нужно заниматься сексом для хорошего настроения и общего самочувствия.

По словам врача, ключевым фактором определения нормы является индивидуальная физиология человека, в частности уровень выработки половых гормонов — тестостерона, прогестерона и эстрогена. Специалист подчеркнула, что естественное желание заниматься сексом возникает при нормальном гормональном фоне. Однако различные жизненные обстоятельства, такие как беременность, хронический стресс или нарушения в работе эндокринной системы, могут значительно снижать либидо.

Врач акцентировала внимание на важности золотой середины — регулярности интимной жизни при отсутствии дискомфорта. Для мужчин после 45 лет это является профилактикой урологических проблем, а для женщин способствует улучшению кровообращения в органах малого таза. При этом Юдина предостерегла от крайностей — как от длительного воздержания, так и от беспорядочных связей.

Главным критерием оптимальной частоты половых актов врач назвала комфорт обоих партнеров и отсутствие принуждения. Медицинские рекомендации носят общий характер, тогда как реальные потребности могут варьироваться в зависимости от возраста, здоровья и психологического состояния человека.

По данным из открытых источников, для людей в возрасте 20-30 лет средняя частота может составлять 2-3 раза в неделю. С возрастом эта цифра, как правило, снижается. Однако Юдина подчеркивает, что регулярная интимная жизнь, даже если это 1-2 раза в неделю, приносит пользу для здоровья.

Ранее сообщалось, что суд в России приравнял эскорт-услуги к проституции.