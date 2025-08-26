Суд приравнял эскорт-услуги к проституции
В Москве признали информацию о платных сексуальных услугах вредной для общества
Фото: [freepik.com]
Суд в Москве принял решение о блокировке пяти интернет-ресурсов, специализировавшихся на подборе эскорт-услуг, приравняв их деятельность к проституции, сообщил Mash.
В официальном решении суда указано, что размещенная на этих платформах информация о платных сексуальных услугах способствует пропаганде проституции, нарушает права неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних пользователей, противоречит требованиям действующего законодательства и наносит ущерб общественной морали и здоровью.
Отмечается, что под прикрытием деятельности, формально позиционируемой как «тревел-сопровождение» или «эскорт-услуги», фактически осуществлялась организация занятий проституцией.
Суд признал несостоятельными попытки владельцев сайтов маскировать предложения интимных услуг под легальные формы деятельности.
