Суд приравнял эскорт-услуги к проституции

Суд в Москве принял решение о блокировке пяти интернет-ресурсов, специализировавшихся на подборе эскорт-услуг, приравняв их деятельность к проституции, сообщил Mash.

В официальном решении суда указано, что размещенная на этих платформах информация о платных сексуальных услугах способствует пропаганде проституции, нарушает права неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних пользователей, противоречит требованиям действующего законодательства и наносит ущерб общественной морали и здоровью.

Отмечается, что под прикрытием деятельности, формально позиционируемой как «тревел-сопровождение» или «эскорт-услуги», фактически осуществлялась организация занятий проституцией.

Суд признал несостоятельными попытки владельцев сайтов маскировать предложения интимных услуг под легальные формы деятельности.

Ранее сообщалось, что в России заблокировали сайты с руководствами по зоофилии.