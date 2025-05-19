Врач объяснила, как правильно выбрать питьевую воду

Чистая вода без газа — оптимальный вариант для поддержания водного баланса организма. Об этом в беседе с RuNews24.ru заявила Ольга Рублева, главный врач сети клиник «Инстамед» и эксперт университета «Синергия».

Хотя жидкость содержится во многих продуктах — бульонах, кефире, морсах — именно чистая вода лучше всего восполняет потребности организма. В регионах с качественной водопроводной водой можно пить ее без кипячения, но в остальных случаях стоит выбирать бутилированную или кипяченую.

Как пояснила специалист Рублева, при болезнях, сопровождающихся потерей жидкости, — температуре, одышке, диарее или рвоте — потребление воды нужно увеличить. Это ускоряет выведение токсинов и помогает организму быстрее восстановиться.

Выбирая воду, стоит учитывать не только ее происхождение, но и температуру — это поможет организму получить максимум пользы. По словам врача, температура воды влияет на скорость ее усвоения. Дело в том, что холодная вода согревается в желудке дольше, поэтому ее используют при отравлениях, чтобы замедлить всасывание вредных веществ. Теплая вода, напротив, быстрее попадает в кровоток, что полезно при простуде, когда важно усиленное питье.

Ранее врачи рассказали, что помогает дожить до 100 лет.