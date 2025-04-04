Врач объяснила, как стресс влияет на кишечник

Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru рассказала , как стрессы влияют на организм и почему эмоциональная составляющая связана с кишечником.

Кишечник называют «вторым мозгом», так как он вырабатывает гормоны счастья и в нем содержится огромное количество нервных клеток, связанных с головой. При стрессе неизбежно страдает и кишечник, так как нарушается его моторика. Это зачастую приводит к диарее или запорам. Также запускаются воспалительные процессы в кишечнике.

«Кроме того, стресс может привести к потере аппетита или, наоборот, к перееданию, особенно к употреблению сладкой и жирной пищи, что отрицательно влияет на работу кишечника», — обьяснила врач-терапевт.

По словам Леонтьевой, кишечник более восприимчив к инфекциям. Плановые обследования и базовая забота о здоровье помогут не допустить осложнений и удара по настроению.

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