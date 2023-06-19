Врач Одабашян определил основной вред спорта вечером

По словам врача-сомнолога Андрея Одабашьяна, активные занятия спортом вечером приносят только вред, поскольку в это время организм должен постепенно готовиться ко сну. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Медик также обозначил идеальное время для занятий спортом и предложил лучшую ему замену. Так, спортом следует заниматься с 12 до 18 часов.

Также он отметил, что в плане занятий йогой приветствуется только ее медитативная часть, а силовые нагрузки способствуют, напротив, перевозбуждению организма.

Одабашьян пояснил, что для сна благоприятна получасовая прогулка, но только медленным шагом.

Он добавил, что также и ранним утром тяжелые физические нагрузки противопоказаны. Однако лучшей утренней зарядкой является секс.