Врач-офтальмолог Марина Афанасьева стала обладателем премии «Подмосковный врач»
Фото: [ГБУЗ МО «Мытищинская ОКБ»]
Марина Афанасьева, являющаяся врачом-офтальмологом в поликлинике № 6 Мытищинской больницы, стала обладателем премии «Подмосковный врач». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Марина в профессии уже более 20 лет. Окончив медицинский колледж, решила, что пойти дальше и поступить в медицинский вуз. На пятом курсе выбрала офтальмологию и сразу влюбилась в нее. С выбором не ошиблась — самообразование, трудолюбие и любовь к людям приносят большие результаты, признается доктор.
Отмечается, что 80% успеха лечебного процесса в руках самого пациента. В этом вопросе все строится на доверительных отношениях с врачом. Именно пациентоцентричности Марина Афанасьева уделяет большое внимание. Пациенты это ценят, поэтому, когда подвели итоги конкурса «Подмосковный врач», в адрес доктора поступило десятки поздравлений.
«Прежде всего, эту победу я посвящаю своей семье. Хочется быть для детей примером. В конкурсе учувствовала впервые, для меня это незаменимый опыт, обучение, общение с коллегами со всей Московской области. Хочется, чтобы и пациенты знали и понимали, что профессия врача не только нужная, но и творческая», — поделилась врач-офтальмолог.