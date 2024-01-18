Врач-офтальмолог Марина Афанасьева стала обладателем премии «Подмосковный врач»

Марина в профессии уже более 20 лет. Окончив медицинский колледж, решила, что пойти дальше и поступить в медицинский вуз. На пятом курсе выбрала офтальмологию и сразу влюбилась в нее. С выбором не ошиблась — самообразование, трудолюбие и любовь к людям приносят большие результаты, признается доктор.

Отмечается, что 80% успеха лечебного процесса в руках самого пациента. В этом вопросе все строится на доверительных отношениях с врачом. Именно пациентоцентричности Марина Афанасьева уделяет большое внимание. Пациенты это ценят, поэтому, когда подвели итоги конкурса «Подмосковный врач», в адрес доктора поступило десятки поздравлений.