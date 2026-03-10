«Врач-отец». В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

В Нидерландах разгорается скандал вокруг частной клиники города Арнем. Как сообщает HLN.be, местный гинеколог на протяжении 1970-1980-х годов тайно использовал собственный биологический материал для зачатия детей. Жертвами манипуляций стали как минимум 16 семей, проходивших процедуру искусственного оплодотворения.

Поводом для внутреннего разбирательства послужило признание самого врача, уже вышедшего на пенсию. Мужчина сознался, что шел на подлог в тех случаях, когда утвержденный донор по каким-то причинам не мог явиться вовремя. Чтобы пациентка не пропустила благоприятную фазу цикла, медик подменял образцы на свои, не ставя в известность ни женщину, ни ее партнера. В клинике подчеркивают, что в те годы строгого учета доноров не существовало, а формального согласия на подобные замены никто не давал.

В ходе допросов пожилой специалист сообщил, что ему известно о 13 детях, зачатых таким образом. Однако независимая проверка, инициированная медучреждением, уже выявила не менее 16 подтвержденных случаев. В больнице не исключают, что реальное число пострадавших семей может оказаться значительно выше, и расследование продолжается.

