Врач ответила, может ли обычная папиллома превратиться в раковую опухоль

Вопрос о потенциальной опасности папиллом, которые появляются на коже многих людей, окружен мифами и страхами. Заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия» кандидат медицинских наук врач-онколог Елена Чулкова в эксклюзивном комментарии для RuNews24.ru дала четкое и научно обоснованное разъяснение: риск злокачественного перерождения напрямую и почти исключительно зависит от типа вируса папилломы человека (ВПЧ), вызвавшего образование.

Эксперт разделила все распространенные образования на три категории с абсолютно разным прогнозом. Обычные кожные папилломы и бородавки вызываются неонкогенными типами ВПЧ (1, 2, 4, 7). Единичные случаи возможны только у пациентов с тяжелыми формами иммунодефицита. Акрохордоны, или мягкие фибромы (висячие родинки), вообще не связаны с ВПЧ и не несут онкологической угрозы.

«Риск перерождения создает не кондилома, а персистенция высокоонкогенного вируса в эпителии», — отметила эксперт.

То есть сама по себе кондилома может и не стать раком, но ее наличие — важный маркер того, что в организме, возможно, присутствует агрессивный штамм ВПЧ, способный со временем привести к раку шейки матки, анального канала, полового члена или ротоглотки.

Если есть обычная кожная бородавка — поводов для паники нет. Если же речь идет об образованиях в аногенитальной области, это прямое показание для консультации врача (гинеколога, уролога, проктолога) и проведения ВПЧ-типирования, чтобы выяснить, с каким именно типом вируса пришлось столкнуться. Дальнейший риск малигнизации, как отмечает Чулкова, повышают не тип вируса, но и дополнительные факторы: стойкое снижение иммунитета (ВИЧ, состояние после трансплантации), длительное хроническое присутствие вируса в организме и курение.

Ранее сообщалось, что в больнице подмосковного Ступино успешно прооперировали мужчину с опухолью у основания черепа.